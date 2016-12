Fabriquer son pull moche de Noël

Dans cette vidéo, la youtubeuse Courtney Lundquist présente le meilleur des tutos pour se fabriquer un délicieux pull kitsch qui devrait faire sourire même votre acariâtre vieille tante ! Alors on se lance ? On attrape le vieux pull coincé au fond de l'armoire, celui dont on avait presque oublié la présence, on file récupérer les guirlandes qui ne vont jamais sur le joli sapin du salon et on rivalise d'ingéniosité et d'humour !

On veut voir vos réalisations si vous vous lancez. Mettez-nous vos liens dans les commentaires !