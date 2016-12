Faites-moi jouir des sens

Des chuchotements, des frictions contre un micro en mousse ou encore des poèmes lus à voix basse... Les techniques de relaxation des ASMRistes sont variées et attirent des millions de fidèles en quête de sommeil. Comprenez "réponse automatique des méridiens sensoriels", cette pratique est censée plonger les internautes dans un état de transe et, éventuellement, les mener au "braingasm" (orgasme cérébral). Point de porno ou d'intentions sexuelles, l'ASMR est uniquement dédiée à la détente et à l'endormissement. Pour autant, l'anonymat est de mise pour les artistes, afin d'éviter d'être la cible d'internautes malintentionnés.

Si votre sommeil s'est dégradé ou si le stress pèse sur vos cervicales, voici un passage en revue des vidéos ASMR les plus relaxantes.

Maria, aka GentleWhispering, est l'artiste ASMR la plus suivie sur Youtube. Forte de ses 170 millions de vues, cette Russe de 29 ans masse virtuellement les tempes de ses fans, leur murmure des histoires... Dans une interview à Cosmopolitan, elle a déclaré pouvoir vivre uniquement de ses revenus publicitaires grâce à ses vidéos.

Les vidéos sans paroles sont aussi très appréciées. Paula et Wanda, fondatrices de la chaîne youtube ASMR-HQ, se sont spécialisées dans les "triggers", les sons censés déclencher des réactions épidermiques. Ici par exemple, des mains malaxent, écrasent et étalent une substance appelée "floam", qui ressemble à une pâte à modeler remplis de grains.

Les cours de français sont aussi très populaires parmi les vidéos ASMR, même si la prononciation n'est pas toujours très assurée. Kayla Suzette a comptabilisé près de 470 000 vues en susurrant des mots en français dans son énorme micro à poils.

Si certains artistes aiment faire des jeux de rôle avec leurs abonnés, d'autres préfèrent lire des poèmes ou des chapitres de livres. Ici, Spring récite un poème de Neil Gaiman, "Instructions".

Qui n'a jamais ressenti des frissons en entendant le craquement des feuilles mortes sous des bonnes chaussures de marche ? Clark Russel s'en donne à cœur joie dans cette vidéo (malheureusement trop courte), en écrasent de tout son poids un parterre de feuilles. Brrr.