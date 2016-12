Mais qui est donc ce gros moustachu qui s'incruste sur les photos de la belle Kendall ? A le croire, il s'agit de son frère jumeau caché ! Kirby Jenner étale ses talents de photoshoppeur en s'incluant dans les photos les plus emblématiques du model. Avec un humour qui fait mouche, le jeune homme invente des histoires pour justifier sa présence sur les clichés. "J’ai coupé le dos de la tenue de Kendall pour me faire un marcel", plaisante-t-il sur l'une des photos.

Kendall didn't wanna do this photo but I told her we had to because it's important to try things that are scary. #hair #fears #goosebumps #californiaraisins Une photo publiée par Kirby Jenner (@kirbyjenner) le 10 Janv. 2016 à 14h40 PST

Kendall ne voulait pas faire cette photo mais je lui ai dit qu'il fallait car c'est important d'essayer les choses qui nous font peur #cheveux #peurs #chairdepoule"

Felt like Leo in Titanic! The part where he drowned tho :/ still was a pretty chill beach day! #summer #waslegallydeadfor2minutes #wenthomeandwatchedtitanic #katewinslet #leo Une photo publiée par Kirby Jenner (@kirbyjenner) le 8 Nov. 2015 à 13h40 PST

Me suis senti comme Leo dans Titanic! Le moment où il se noit... C'était quand même une journée trop cool à la mer #été #légalementmortpendant2minutes #katewinslet #leo

Sur un transat le long de la piscine, en photo shoot ou en soirée-famille, Kirby est là partout, tout le temps. Actif depuis 6 mois, il est suivi par 103 000 abonnés. On est loin des 46 millions de son idole mais beau succès quand même !

Retour en arrière quand on fêtait nos 17 ans avec frangine! Peut pas croire à quel point on avait l'air jeune, le temps passe! #bonanniversaire #kendalljenner #belles #soeurs #anniversaire #kardashian #kirbyjenner #gâteau #amour

Kendall gives hats to anyone she thinks is cute!! #singfornationaldogday #dinohat #walrushat #hotdog #nationaldogday #coolhat Une photo publiée par Kirby Jenner (@kirbyjenner) le 26 Août 2015 à 16h25 PDT

Kendall donne des chapeaux à ceux qu'elle trouve mignon!! #chanterpourlajournéeduchien ~#hotdog #chapeaucool

La mode de l'été se doit d'être confortable, jolie, coeur sur l'équipe <3 #mangerbien #mode #aimeça #sourire

On attend 30 minutes après avoir mangé pour aller se baigner. Putain, @MarkWahlberg cuisine tellement bien!!! On t'aime Mark @justinbieber et @kendalljenner