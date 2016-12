Fashion Monitor : ces styles à piquer aux personnages de nos séries préférées

Alors que nosséries préférées font progressivement leur retour sur nos écrans, la plateformede mode et déco Stylight s’estamusée à créer un « Fashion Monitor »dans lequel on peut non seulement découvrirle style vestimentaire des personnages phares du petit écran, mais aussidécouvrir combien de temps il nous faut pour se familiariser avec celui-ci. Lookprepy, business ou encore indé : suivezle guide pour un max d’inspiration fashion !

Peu importe notreâge, on a toutes un jour où l’autre été accro à Pretty Little Liars et à son groupe de filles, plus stylées lesunes que les autres. Bien que les moinscourageuses aient renoncé à savoir qui se cache derrière le fameux« A » au bout de la deuxième ou troisième saison, le style de sespersonnages est sans aucun doute une source inépuisable d’inspiration mode.Quand on pense à Spencer Hastings,la plus ambitieuse et studieuse de la bande, on fait forcément référence à son style preppy, qui a notamment fait sonretour il y a quelques années grâce à la série Gossip Girl et à la fameuse Blair Waldorf. Adepte des motifs écossais, bottes cavalières ettrenchs ultra classes, la jolie Spencer n’a pas que l’intelligence del’élite américaine : elle a aussi son style ! Cependant, pas besoind’étudier à Princeton pour avoir la classe de Spencer : une chemise blanche, un pull bleu marine et deschaussures de collégiennes à lacets, et le tour est joué !

Qu’on l’adore ouqu’elle nous irrite profondément, impossible de rester de marbre face à Hannah Horvath, l’actrice principale dela série Girls. Tout comme sapersonnalité qui nous laisse parfois perplexe, le style d’Hannah dans la sérieest souvent imprévisible. Pour les plus originales d’entre nous, on admiretoutefois l’excentricité des looks del’héroïne, tout comme son assurance à porter ce qui lui plaît, que cela plaiseaux autres ou non. Combinaisons et minirobes à fleurs, Hannah assume son look et ne cache pas ses rondeurs, ce qu’onne peut qu’admirer. Serait-ce la clef du lookindé !?

S’il y a bien une femmedont le style et la personnalité sont aux antipodes de celui d’Hannah, c’estbien de ClaireUnderwood. Incarnant à la perfection la femme d’affaire, l’épouse del’influent Franck Underwood dans la série Houseof Cards maîtrise son look comme personne : des tenues impeccables et une palettede couleurs sobres, on admire son goût pour Dior, Dolce & Gabbana ou encore Armani. Adopter le look de Claire Underwood, c’est une valeur sûrepour faire mouche à un entretien d’embauche ou une présentation importante aubureau.

Contrairement austyle de Claire Underwood, celui d’OliviaPope, héroïne de la série Scandal,se porte facilement au quotidien. Plus soignéet un poil plus féminin, lestyle de Kerry Washington dans la série nous révèle une chose : sacs et manteaux sont les clefs d’unlook classe. Olivia possède en effetune collection presque infinie de sacsPrada (le rêve pour la plupart d’entre nous serait d’en avoir seulement un)et de manteaux coupés à la perfection.De quoi donner une touche originale et personnelle à son look élégant. Et quisait, peut-être qu’avec le look d’Olivia, nous aussi on séduira l’homme le plusinfluent du monde et son alter ego sexy !

Que cela nous aipris 4 jours, 16 heures et 21 minutes pour maîtriser le style preppy de SpencerHasting sur le bout des doigts ou 18 heures et 2 minutes pour le look seventiesde Peggy Blomquist dans Fargo, ont sait maintenant comment être aussi stylée que son personnage de sériepréféré. Et si jamais cela ne suffisait pas, on peut toujours attendrede découvrir leur nouvelle saison !