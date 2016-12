Fondants choco-marron

Pour 8 petits fondants individuels :

100g de beurre

4 oeufs

150g de chocolat pâtissier

500g de crème de marrons

Préchauffez votre four à 150°.

Faire fondre le beurre et le chocolat dans une casserole. Une fois le mélange parfaitement homogène et lisse, versez dans un saladier. Ajoutez la crème de marrons et battez.

Ajoutez ensuite les oeufs préalablement fouettez.

Mélangez le tout.

Versez ensuite dans des petits ramequins.

Enfournez pendant une petite trentaine de minutes à 150°.

C’est prêt !

Bon appétit !