FOREO sauve les océans !

Cette année, FOREO a lancé sa campagne « Save the sea », avec une édition limitée de l’un de ses produits phares, la LUNA mini 2. Cette campagne soutient les initiatives de FOREO, telles que la réhabilitation des espèces en voie de disparition en milieu marin et la construction des fermes océaniques de restauration des fonds marins. La mer, les plages et l’eau en général sont des richesses naturelles. La mission de FOREO, au travers de cette campagne, est de les préserver et de lutter pour elles.

FOREO prouve qu'il existe un moyen de prendre soin de sa beauté tout en étant respectueux de l'environnement. Avec la campagne « Save the sea », FOREO soutient la conservation des océans et la réhabilitation de la faune marine en reversant à ses partenaires 100 % des bénéfices de vente de la LUNA mini 2 « Save the sea » et des Beauty Essential (kits composés d’1 LUNA play et des Soins Nettoyants matin et soir). Leurs emballages sont 100% recyclables et imprimés à l'encre de soja. Tous les produits de la marque sont par ailleurs développés pour avoir le moins d'empreinte carbone possible et pour une durée de vie de 10 ans.