Gagnez votre place pour le défilé de lingerie Miss Charlott'

N°1 des ventes de lingerie à domicile, Charlott' Lingerie organise pour la 4e édition, l'élection de Miss Charlott'





Au départ, elles étaient plus de 700 jeunes filles à concourir pour prétendre au titre de Miss Charlott'. Après plusieurs étapes sur le web et en régions, elles ne sont plus que 12 !

Une d'entre elles sera élue Miss Charlott' 2016 par un jury de professionnels de la mode et des médias, et deviendra l'égérie de la marque pendant 1 an. Elle la représentera lors de ses évènements nationaux et lancera sa carrière de mannequin en signant un contrat avec l'agence VIP Models.



Cette grande finale aura lieu :



Le 10 mai 2016, de 19h à 23h

Au Cesar Palace - Paris 15







Et bonne nouvelle ! Nous avons le plaisir d'offrir 10 places pour assister à cette grande soirée, et découvrir la nouvelle égérie et bien sûr la collection Extrême 2016 tant attendue.

Comment participer ?

Envoyer un mail à cp@boracay-presse.com jusqu'au 1er mai, en précisant votre nom, prénom et ville, ainsi que 2 mots clés qui représentent Charlott' Lingerie pour vous. Un tirage au sort aura lieu le 2 mai 2016 pour sélectionner les 10 gagnantes.



A propos de Charlott' Lingerie :

Charlott’ Lingerie est le leader incontesté de la vente de lingerie à domicile depuis plus de 20 ans, avec

27 M d’€ de CA, 3.700 vendeuses indépendantes et 1,5 millions de clientes. L’opération « Miss Charlott’»

est un évènement très attendu qui a lieu tous les 2 ans et qui regroupe plus de 700 participantes venant de toutes les régions et plus de 100 000 internautes lors de la retransmission finale du vote et du défilé.

Bonne chance !