Gardez bonne mine même en hiver !

Une peau de bébé avecla BB Crème

La nouvelle BB Crème Miss Denfédère, en un geste, toutes les étapes clés du maquillage naturel grâce à satexture légère et confortable qui s’adapte parfaitement aux peaux claires àmates.

Pour retrouver une peau lisse etveloutée, comme une peau de bébé !

L’astuceMiss Den

Appliquer au doigt ou au pinceau, parpetites touches sur le visage, tout en évitant le contour des yeux. Travaillerla texture vers l’extérieur pour qu’elle se fonde avec la peau.

Existe en 2 teintes :claire ou medium

Prix : 6,50€

Unteint à croquer avec l’Embellisseur

L'Embellisseur est une base de maquillagelongue tenue et non grasse qui illumine le teint et diminue en apparence lesridules et autres imperfections de la peau. Sa teinte abricot embellit chaquecarnation d'un effet "bonne mine" naturel.

En un seul geste la peau est douce etéclatante, le teint est radieux !

Prix : 8,50€

Unepeau parfaite avec le Mat Parfait

Fini les retouches ! MAT PARFAIT est un fondde teint haute couvrance longue tenue qui lisse et estompe les imperfections duteint. Grâce à la technologie Soft Focus et à la présence d’acide hyaluroniquereconnu pour ses propriétés hydratantes, sa texture est particulièrementagréable et glisse sur la peau pour un fini naturel et homogène.

Prix : 7,95€

En vente et GMS et surl’e-boutique www.missden.com