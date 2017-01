Génial : Kenzo se moque des expressions utilisées dans les réseaux sociaux !

Quel ado n'a pas écrit "je suis mort" en commentaire d'une vidéo qui le fait hurler de rire ? Ou "Épouse-moi" à la personne qui l'impressionne (et parfois avec trois fois rien...) ?

Ce sont ces expressions excessives dont Kenzo se moque en réalisant ce film, à l'occasion de sa collection de prêt-à-porter automne-hiver 2016.

Le spot s'intitule The Realest Real, ce qui signifie "Le Réellement Réel" ! On plonge dans un univers parallèle où tout ce qu'on écrit est pris au mot. Laura Harrier interprète Abby qui est convoquée à l'institut du Réellement Réel. Mahershala Ali, l'acteur révélé par la série House of Cards, la reçoit et lui explique : elle a écrit "Maman" en commentaire d'une photo postée par Natasha Lyonne, l'actrice de la série Orange is the new Black. Désormais, Natasha Lyonne devient la mère de Abby ! Et à partir de là, tout part à vau-l'eau !

A voir et à montrer à ses ados, pour qu'ils s'interrogent à la fois sur leur manière de s'exprimer et également sur leur facilité à idéaliser un peu tout le monde de vaguement connu !