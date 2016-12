Geoffroy Mottart, coiffeur de statues !

Goeffroy Mottart est un fleuriste ou mieux encore, un artisan floral ! Un jour il s'est rendu compte que beaucoup de personnes passaient devant l'art urbain et tous ces témoignages culturels d'autrefois sans prendre le temps de les apprécier. Alors il a réfléchi à les remettre en lumière. Il a combiné un savoir-faire, une passion et beaucoup de poésie. On est fan !