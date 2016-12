Hästens lance le lit le plus prestigieux du monde !

Le Vividus est le nec plus ultra de la literie ! Il aura fallu 320 heures de travail aux artisans litiers d'Hästens, pour élaborer cette oeuvre, entièrement faite à la main.



Ce lit est composé de 200 kilos de matériaux naturels. On y trouve différentes fines couches de coton, de laine, de mohair (poil de chèvre) et de crin de cheval. Ce sont des matériaux aérés qui neutralisent l’humidité et gardent une parfaite température.

Son matelas est cousu avec une technique particulière, le rendant plus flexible et confortable. Le cadre du lit est fait en bois de séquoia du nord de la Suède, ce qui le rend très résistant.

Les designers d’Hästens ont réuni les meilleures conditions pour que les muscles du corps reposent naturellement, augmentant les chances d’avoir un sommeil profond, réparateur et une sensation de flottement très agréable, comme sur un nuage.

Précieux par le look, mais aussi par le prix, le Vividus coûte 119 000 euros. Oserez-vous faire une petite folie ?



www.hastens.com