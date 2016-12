Hästens raconte son histoire en lançant 2 éditions limitées !

Le lit Hästens « Ocean Blue », Edition Spéciale 2015, se pare d’un design inspiré de l’archipel suédois, avec ses mers qui baignent les côtes accidentées et ses îles pittoresques. Son savoir-faire est différent des autres lits Hästens : on le reconnaît grâce à sa broderie blanche brillante, ses doux tons d’océan et ses pieds de chêne. Le lit est disponible dans plusieurs dimensions et en quatre degrés de fermeté. Son prix : 9490 € en 180x220 cm, incluant un fabuleux sur matelas BJX Luxury.



Quant à l'Edition Limitée 2015 du lit 2000T, elle rend hommage aux origines de la marque, lorsqu’elle était déjà reconnue comme artisan et sellier en quête d’une qualité parfaite et irréprochable. Des caractéristiques de conception uniques et des finitions luxueuses : poignées et protections d'angles en cuir cognac, insignes Royal Warrant en relief dans ce même cuir, tête de lit bleu marine en coton... Son prix : 32 510 € en 180x220 cm, surmatelas inclus.

Vous avez craqué ? Rendez-vous sur le site officiel de la marque !