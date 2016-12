I am Cait: parlons du doublage français

Sur la chaîne E! qui diffuse le programme, les producteurs n'ont pas réfléchi un seul instant et on collé la voix de doublage française de Bruce sur celle de Caitlyn.C'est complètement fou de voir qu'en France, on n'a pas été fichu d'accepter cette transition dans son intégralité, c'est à dire également avec la modulation de la voix.

Certes, Caitlyn a encore une voix grave en version originale, malgré ses efforts (elle dit elle-même en être affectée), mais qu'est-ce que cela coûtait aux producteurs de choisir un doublage féminin, même avec une voix grave ?

D'autant que les autres transgenres du documentaire ont bien été doublées par des voix féminines. Alors pourquoi pas Caitlyn ? J'avoue ne pas comprendre.

J'aimerai beaucoup savoir ce qu'en pense l'intéressée. Est-elle ok pour conserver la voix qui la doublait en tant qu'homme, parce qu'elle a toujours sa voix également ? Serait-elle blessée ?

Je trouve la question intéressante, mais je suis peut être seule à me la poser !