Idées originales pour la Journée Internationale du Droit des Femmes

Pour faire dans l’originalité on peut recevoir les conseils d'un ou d'une coach de sport à domicile, membre du réseau Personal Sport Trainer ; et bien sûr gratuitement !C'est aussi un jour où on travaille. De nombreux colloques ou conférences sont organisées. On retient notamment la journée de la femme digitale. Au programme, conférences, networking, bar à bien être... Un événement intéressant pour les entrepreneuses ; la liste des intervenantes met l'eau à la bouche !

Vinochromie a pensé aux amatrices de vin et d'art en réunissant le temps d'une exposition éphémère des artistes femmes et des vigneronnes. Elles vont présenter les fruits de leur collaboration d'un mois ; musique, oeuvre artistique et vin sont à l'honneur. Quand : le 9 mars, à partir de 19h ; Où : aux Petites Gouttes, Paris 18e. Toutes les infos ici.

Parmi les exposition son peut aussi notée celle intitulée Les Grandes Résistantes, créée par l'association Femmes Ici et Ailleurs. On y découvre le portrait de femmes, telles que Malala, connues pour leur engagement en faveur des droits des femmes, plus généralement des droits humains. Quand : du 7 mars au 9 avril. Où : Hôtel de ville de Paris. Toutes les infos ici.



On finit la semaine en cassant les clichés avec Toutes en moto, une manifestation de motardes à Paris. Dans 10 grandes villes françaises, des milliers de femmes vont faire entendre le bruit de leur engin en défilant autour de places célèbres ou sur de grandes avenues. Quand : le 7 mars ; Où : à Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Le Mans, Quimper, Clermont l'Hérault, Nice, Caen. Toutes les infos ici.





Sans oublier que FranceTv consacre à ce thème toute cette semaine ; on pourra ainsi découvrir à la télé des films racontant les parcours de femmes qui ont marqué leur époque.