Chic et très à la mode, la déco "Papillons" saura apporter une jolie touche bohème à vos intérieurs et jardins. PartyLite, spécialiste de la bougie et des accessoires déco, a lancé pour cet été une jolie collection aux couleurs fraîches et fantaisistes.



Notre coeur balance entre son applique murale Envolée de Papillons, pouvant supporter cinq bougies à réchaud (124,90€) et les porte-bougies à réchaud Papillons (39,90€ le duo). Faits en porcelaine, ces derniers possèdent de jolis dessins à l'allure artisanale.



Cette collection inclut aussi des centres de tables, des porte-lampions suspendus à mettre dans le jardin ou encore des diffuseurs électriques qui s'illuminent dans un arc-en-ciel de couleurs.

Découvrez ces jolis modèles sur le site officiel de PartyLite !