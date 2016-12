Il y a en a qui ont de la chance: voyager à travers les plus beaux endroits du monde tout en étant payé. C'est la vie que se sont choisis des photographes, blogueurs et reporters de voyage. Suivis par plusieurs centaines de milliers d'abonnés pour les plus influents, ces globbe trotteurs d'un nouveau genre mettent en scène leur vie à travers leurs photos Instagram qui sentent bon le soleil et le sable chaud.

1. Chris Burkard

Une photo publiée par ChrisBurkard (@chrisburkard) le 30 Déc. 2015 à 7h52 PST

2. Cole Rise

Une photo publiée par Cole Rise (@colerise) le 16 Juin 2015 à 10h31 PDT

3. Gary Arndt

Une photo publiée par Gary Arndt (@everythingeverywhere) le 23 Déc. 2015 à 12h37 PST

4. Jessica Stein

Une photo publiée par Jessica Stein (@tuulavintage) le 29 Oct. 2015 à 19h06 PDT

5. Ekaterina

Une photo publiée par Ekaterina - Travel Blogger (@travellersplanet) le 4 Déc. 2015 à 1h43 PST

6. Alex Strohl

Une photo publiée par Alex Strohl (@alexstrohl) le 18 Nov. 2015 à 21h28 PST

7. Lala Rebelo

Une photo publiée par Lala Rebelo Travel Blog (@lalarebelo_travelblog) le 4 Janv. 2016 à 1h47 PST

8. Sam Horine

Une photo publiée par Sam Horine (@samhorine) le 8 Nov. 2015 à 6h27 PST

9. Brendan Vanson

Une photo publiée par Brendan van Son (@brendanvanson) le 17 Déc. 2015 à 11h42 PST

10. Isaac Gil