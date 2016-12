Itset box, le coffret Marionnaud à offrir pour les fêtes !

Pour la 3ème édition consécutive, Marionnaud gâte ses clientes en leur proposant une sublime box à s'offrir ou à offrir pour les fêtes de fin d'année. Cette fois-ci, la Itset box est à l'intention des princesses connectées : une édition limitée au design créé par la très talentueuse Lénaik.



Et dans cette box, que trouve-t-on ? Et bien, tous les essentiels pour se faire belle pour la fin d'année ! A savoir :



Un crayon khôl Color Riche Noir de L'Oréal Paris

Un mini-mascara Amplified Blinc

Un sérum advanced génifique Lancôme

Un eau de toilette My Burberry de Burberry

Un soin nourrissant pour les lèvres Marionnaud

Une eau micellaire Le Couvent des Minimes



Mais aussi un bracelet argenté et une petite pochette. Sans oublier deux offres exclusives pour se faire chouchouter pour la nouvelle année : -25% sur les marques partenaires de la Box et 15 euros offerts sur un soin du visage ou du corps. Le tout pour 19,90 euros ! Si ça, ce n'est pas une affaire...



Pour l'acheter, rendez-vous sur le site de la marque ou dans les boutiques Marionnaud.