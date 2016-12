J'adore ma trottinette électrique

En fait ce n'est pas seulement une trottinette électrique que j'ai acheté, c'est aussi un nouveau changement dans ma vie bon pour moi et pour l'environnement. Avec tout ce qu'on entend sur le changement climatique et les effets qu'on peut voir sur la météo, je me sentais coupable de prendre ma voiture pour les petits trajets.

Du coup comme une collègue qui avait achetée une trottinette électrique m'en parlait souvent j'ai sauté le pas. Je crois qu'il n'y a que des avantages à posséder et utiliser une trottinette électrique en ville pour les trajets courts qui sont les plus polluants.

C'est bon pour la planète, aucune émission de CO2 et aucune pollution

C'est économique, ma trottinette ne coûte que 1€ pour faire 1000 km (j'ai fais le calcul)

J'ai gagné 5 minutes sur mon trajet maison / travail de 8 km

Je suis moins stressé en allant au travail et moins fatigué, c'est plus stimulant de prendre l'air.

Je culpabilise moins et je me sens plus actif qu'avant

C'est amusant, j'ai l'impression d'avoir 15 ans quand je suis sur ma trottinette électrique. Elle va presque à 30 km/h et accélère vite.

J'ai plus de soucis à me faire pour me garer et plus de frais de stationnement.

Je n'ai pas eu de mal à trouver des trottinettes électriques pour adulte de bonnes qualités en regardant des comparatifs sur internet . J'ai été étonné par la puissance des nouvelles trottinettes électriques qui sont loin d'être des jouets comme c'était le cas avant.

Au départ j'avais peur du regard des gens mais en fait on passe un peu inaperçu. Je croise souvent des utilisateurs de trottinettes non électriques et d'autres appareils comme des monoroues électriques ou des gyropodes. Au niveau de la sécurité je pense que c'est moins dangereux que le vélo et il y a beaucoup de piste cyclable donc je n'ai pas peur.

J'espère vous avoir convaincu de faire comme moi si vous le pouvez.