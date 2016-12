J'ai lu Complètement Cramé de Gilles Legardinier

Depuis que j’ai mon Kindle, je me suis remise à lire. Et mon premier bouquin est le livre de Gilles Legardinier, intitulé Complètement Cramé.

Voici le synopsis : Arrivé à un âge où presque tous ceux qu’il aimait sont loin ou disparus, Andrew Blake n’a même plus le cœur à orchestrer ses blagues légendaires avec son vieux complice, Richard. Sur un coup de tête, il décide de quitter la direction de sa petite entreprise anglaise pour se faire engager comme majordome en France, pays où il avait rencontré sa femme. Là-bas, personne ne sait qui il est vraiment, et cela lui va très bien.

Mais en débarquant au domaine de Beauvillier, rien ne se passe comme prévu… Entre Nathalie, sa patronne veuve aux étranges emplois du temps ; Odile, la cuisinière et son caractère aussi explosif que ses petits secrets ; Manon, jeune femme de ménage perdue ; Philippe, le régisseur bien frappé qui vit au fond du parc, et même l’impressionnant Méphisto, Andrew ne va plus avoir le choix. Lui qui croyait sa vie derrière lui va être obligé de tout recommencer…

En toute honnêteté, cela faisait vraiment longtemps que je n’avais pas été autant plongée dans la lecture d’un livre. J’ai vraiment aimé apprendre à connaître la personnalité et le passé de tous les personnages, même du chat Méphisto !

Si l’histoire en elle-même n’est pas transcendante, (ne vous attendez pas à lire du Game of Thrones !), elle est néanmoins pleine de bon sens, remplie de petites histoires et de petits détails qui font que l’on s’attache aux personnages, qui pourraient ressembler à certaines connaissances de notre vie réelle. J’ai également adoré les situations parfois cocasses et l’humour très british d’Andrew, qui m’a valu quelques sourires, voire éclats de rire. Ce livre, il m’a aussi fait cogiter sur la vie, la mort, l’amour, la séparation, le fait d’être entouré de ses proches ou d’être éloigné d’eux. Des sujets abordés dans ce livre avec une profonde émotion tout en restant assez pudique finalement.

J’ai passé un très bon moment en compagnie d’Andrew, de Mme de Beauvillier, de Méphisto, d’Odile, de Philippe et de Manon, j’ai apprécié les retrouver chaque soir emmitouflée dans ma couette à dévorer les chapitres.