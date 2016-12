J'ai testé pour vous l'aspirateur sans sac Dyson DC33C origin

Points forts du Dyson DC33C

L’aspirateur DC33C Origin de la marque Dyson a une puissancede 840 W avec une consommation électrique de 28 kWh par an (il permetd’économiser). Très performant sur les surfaces dures, il a une bonne techniquede filtration et on peut le conseiller pour les personnes allergiques à lapoussière. Il est classé A pour la qualité de l’air. Il a un rayon d’action d’environ10 m.

Avec un système Dyson Ball, il est très maniable surtout surles sols durs où il a une efficacité de dépoussiérage de classe A. Il disposed’un sac d’une capacité de 2 L. Toutefois, l’aspiration reste constante même lorsquece réservoir est rempli et c’est grâce à la technologie Radial Root dontl’appareil est équipé. En plus, le bac à poussière est transparent et celapermet de savoir à quel moment il faut le vider.

Points faibles

Bon à savoir sur le DC33C Origin

Ses 84 dB pourraient être vus comme un obstacle parceux qui préfèrent les appareils silencieux pour leur ménage afin de ne pasimportuner les voisins. On lui trouverait d’autres points faibles à l’exemplede sa performance de classe D sur les moquettes et les tapis. En plus, soncâble de 6,5 m ne facilite pas le nettoyage de grandes surfaces. Il fautnoter également qu’il n’a pas de variateur de puissance, ni de filtre HEPA.Le Dyson DC33C Origin est accompagné d’accessoires tels quela brosse double position, le suceur plat et le suceur 2 en 1. Chaqueélément permet une meilleure utilisation et rend l’appareil plus maniable. Il n’ya pas de brosse parquet et l’appareil ne dispose pas de compartiment pourranger les accessoires.