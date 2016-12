J'en pense quoi du dernier Star Wars ?

Hier, je me suis décidée à aller voir le dernier Star Wars. Bien que je ne sois pas une fan inconditionnelle de la saga, j’avoue bien aimer les films et m’attacher aux personnages et à l’histoire.

Bien que je ne sois pas une critique cinématographique, j’ai quand même voulu vous donner mon avis sur le film.

Les points positifs :

l’histoire pas chiante, parfois même intrigante (j’ai tellement envie de voir la suite !)

les personnages auxquels on s’attache plutôt rapidement, surtout BB-8, le droïde. Et qu’on associe bien évidemment aux anciens

revoir les anciens, Han Solo, Chewie, Leia

la bonne prestation de Adam Driver dans le rôle de Kylo Ren (bon j’avoue que j’aime beaucoup cet acteur, je ne suis pas clairement objective ^^)

les décors magnifiques et les effets spéciaux vraiment bluffants

Les points négatifs

l’histoire a réellement un goût de déjà-vu

des scènes un peu WTF, genre le moment où … (on en reparle en commentaires quand vous aurez vu le film ;) ).

Conclusion

J’ai passé un agréable moment, un très très bon moment même, et j’ai hâte de voir la suite. Mais clairement, il n’y a pas de quoi fouetter un chat : ce septième volet de la saga Star Wars ne restera pas dans les annales pour moi.