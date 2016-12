J’ai testé… les faux-ongles adhésifs imPress

Les faux-ongles imPress se présentent dans une petite boite en plastique. Il y a 24 ongles de plusieurs formes et tailles pour s’adapter à tout les doigts.



L’application est vraiment très facile, ils se collent sur l’ongle comme un pansement. Il n’y a pas de glue très forte qui abime les ongles : ici, c’est une fine pellicule autocollante déjà posée sur la face intérieur du faux-ongle.



La marche à suivre pour poser ses faux-ongles

1/ Pour commencer, ils faux sélectionner les ongles qu’on va poser, dans la boite il y a une vingtaine d’ongles avec différentes taille.



2/ On commence par détacher le plastique qui le protège, on place le faux-ongle adhésif sur notre ongle, et on appuie fort pendant plusieurs seconde. Et ainsi de suite sur tous le reste de la main.



C’est tout !



Faux-ongles adhésifs : notre avis

La pose est facile sur la première main, ça l’est moins sur l’autre. Les ongles ne sont pas limés et sont un peu long, ce qui complique légèrement la mise en place, mais rien d’insurmontable !



Pour ce qui est de la durée, c’est moyen : non ça ne tient pas 1 semaine comme annoncé sur la boite. Il faut compter 2 à 3 jours maximum, si on ne fait pas des taches trop exigeantes avec ses mains. Une bonne excuse pour ne pas faire la vaisselle.