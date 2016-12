Jared Leto ne cessera jamais de m'impressionner

Mon amour pour Jared Leto vient encore de monter d'un ou deux crans. Depuis déjà une bonne dizaine d'années, je suis sa carrière d'acteur et de chanteur avec attention. J'adore sa voix, je l'ai vu à plusieurs reprises en concert, et je n'ai qu'une hâte : le voir dans le rôle du Joker dans Suicide Squad, au cinéma.



Mais ce que j'aime chez lui, c'est surtout son côté très engagé. Toujours le premier à s'engager pour la planète, ou à prendre la parole quand une cause lui tient à coeur. Au début de l'année, à l'occasion des Oscars, il avait déjà fait un discours vibrant en l'honneur des victimes de Charlie Hebdo. Et quelques jours après les attentats de Paris, il a remis ça avec un discours qui m'a énormément touchée.



Notamment lorsqu'il a évoqué leur dernier concert au Bataclan, auquel j'avais eu l'occasion d'assister : "Nous cherchions une bonne excuse pour s'arrêter dans l'une de nos villes préférées dans le monde : Paris. Nous avons décidé de faire un show à l'improviste dans une salle appelée le Bataclan. C'était beau, pacifique et inoubliable".



Trop ému pour trouver ses mots, Jared Leto a ensuite préféré reprendre ceux d'Antoine Leiris, un journaliste dont la femme a perdu la vie : "Vous l’avez bien cherché pourtant mais répondre à la haine par la colère ce serait céder à la même ignorance qui a fait de vous ce que vous êtes".



Un exemple à suivre, vraiment. Surtout lorsqu'il rappelle que tous les pays, et pas seulement la France, comptent. Et que la paix est possible.