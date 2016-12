Jay-Z et Beyoncé, trop de marketing tue le marketing ?

A grand coup de teasers et d’effets d'annonce en tous genres (rumeurs de divorce, de grossesse, etc...) ils ont tout donné pour que leurs noms soient sur toutes les bouches. Alors ? L'opération séduction a-t-elle fonctionné ?

Force est de constater que toute la blogosphère, la twittosphère et la facebooksphère étaient dans l'enceinte du stade. A moins de vivre au milieu d’un champs, il était impossible de ne pas savoir que le business-couple avait donné rendez-vous à leur fan à St Denis. Même les médias ont joué ce jeu de la promo.

Avant de monter sur scène, leur discours promotionnel était suffisamment bien rodé pour que nous attendions tous un couple et pas deux entités, deux corps, que show-athlètes. Tout était fait pour qu'on voit de l'amour à l'image de Drunk in Love. Mais le problème est que certes la communication et le marketing sont largement maîtrisés par Queen B et son rappeur de mari mais proposer une véritable alchimie sur scène n'a pas été chose facile pour eux. Eh oui, les deux artistes ont vécu leur premier véritable échec.

D'une voix commune, contrairement à Jay Z et Beyoncé, les fans ont regretté le manque de spontanéité, le manque de fluide entre les chanteurs, pire, il a même été reproché à chanteuse d'interpréter plusieurs titres en playback, une honte quand on connaît le prix des places.

La grande partie des échos autour du show a donc été une suite de déceptions. Mais nous pouvons donc nous interroger sur l'avenir mutuel des deux artistes. Nous ne pouvons pas nier qu'ils sont actuellement au top de leur carrière. Mais à trop vouloir en faire, parfois ça lasse et c'est exactement l'impasse dans laquelle s'est embarqué le couple. Les rumeurs vont jusqu'à dire qu'ils ne veulent pas divorcer pour ne pas égratigner l'image de contrôle et de maîtrises si chère à nos deux (feu) tourtereaux.

Alors, gueule de bois artistique pour les chanteurs de Drunk In Love ou simple festival de rumeurs ?