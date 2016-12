Je suis ambitieuse : et alors ?

Je n'ai pas honte de le cacher : dans ma vie professionnelle, je suis quelqu'un de très ambitieux. Je compte bien gravir les échelons pour arriver le plus haut possible, et cela implique d'être ambitieuse. Et pourtant, pour certaines personnes, ce n'est visiblement pas une qualité.



On me répète souvent de prendre mon temps, de me calmer dans mes ambitions. Que rien ne presse. Et pourtant, si. J'ai des objectifs, je ne renonce pas, et j'ai une confiance totale en mes capacités. J'ai peut-être l'air de me venter en disant ça, mais je suis simplement sûre de moi et de ce dont je suis capable. Et je sais également que je ne suis pas la seule à avoir les capacités en question.

J'ai compris depuis longtemps que si je ne faisais pas tout mon possible pour arriver la première, je me ferai devancer. Je pars déjà avec quelques désavantages. Je suis une fille dans un métier dans lequel les hommes sont largement majoritaires (du moins pour ce qui est de la génération décisionnaire), et je suis jeune. Encore une fois, grâce à mon ambition. J'ai toujours su ce que je voulais faire et j'ai eu mes diplômes tôt. Mais forcément, quand les gens apprennent les gens ont tendance à tiquer.



C'est pour cela que, malgré les critiques, je ne compte pas m'arrêter là. Je suis ambitieuse. Et que je réussisse dans mes projets ou pas, ce n'est pas quelque chose que je vais regretter.