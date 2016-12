Jean Aristide, le créateur qui révolutionne les bijoux masaï

Les beaux jours sont de retour, on troc les écharpes aux jolis colliers ! La tendance cet été 2016 est sans aucun doute aux créations de ce jeune autodidacte, Jean Aristide.

Vus sur les afro-people et à piquer en idée de tenue de soirée, les bijoux de Jean Aristide ont le vent en poupe. Broderies de pierres semi-précieuses, de strass, de clous et de rivets massifs… ce créateur fait des étincelles.

Chaque modèle est unique, imaginé et fait main par ce passionné de mode et de créations artistiques. Il puise son inspiration de rencontres, de lieux entraperçus lors de voyages… il aime travailler sa créativité , innover, rapprocher les contraires: ses bijoux incarnent un équilibre fragile et précieux où les jeux de clair-obscur se mêlent aux associations de couleurs audacieuses et pointues.

Son ambition est vaste et simple bijoux entièrement faits main s’adresse à tous les amateurs de beau cuir, textile , acier , … pour qui le luxe va de pair avec le naturel. Formes intemporelles, couleurs riches et intérieurs sophistiqués, les bijoux JeanAristide-creations Westafrica d’inspirations masaï donnent du pep’s au style.

Un jeune artiste créateur prometteur qui se veut simple et naturel. Pas de prétentions, juste un grand désir de partagée et d’offrir aux mondes de la beauté et de l’amour. Le tout confectionné par ces petits doigts pièce par pièce pour des personnes uniques, en quête d’originalité. Des créations touchantes et poétiques qui s’adaptent aux tendances actuelles des plus classiques aux plus extravagantes.