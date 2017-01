Julien Doré chante la Javanaise... en japonais !

"Ne vous déplaiiiiseuuu, en dansant la javanaiiiiiseeuuu, nous nous aimions, le temps d'une chanson..."

Ne nous remerciez pas de vous avoir mis cette chanson dans la tête ! C'est cadeau !

Si vous voulez vous laver la tête, regardez cette vidéo de notre Julien Doré adoré. Tourné en plan séquence (la caméra n'est jamais stoppée, il n'y a pas de montage vidéo), le clip montre un Julien plus en forme que jamais, théâtral, voire délicieusement onirique, caresser les arbres, faire de la balançoire jambes écartées et nous regarder de son air complice et mutin !

On a une petite pensée rigolarde quand il n'arrive pas à démarrer sa moto à la fin... Vous verrez, c'est drôle et on sent le moment de solitude !

Merci Julien pour tant de poésie et de bonne humeur.