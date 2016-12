Kate Middleton est enceinte !

Annoncée sur le compte twitter de Clarence House (@ClarenceHouse), la nouvelle est officielle et fait le tour du monde depuis quelques minutes maintenant : la duchesse de Cambridge et le prince William attendent leur deuxième enfant !

George, né le 22 juillet 2013 devra attendre encore quelques mois (la naissance serait prévue pour la mi-mars 2015) pour acceuillir son petit frère ou sa petite soeur.

Et comme pour George, le monde entier va se passionner par cette grossesse et les paris commencent déjà à affluer sur la toile : date de naissance, sexe de l’enfant, prénom etc etc.

Mais avant de, nous aussi, faire des pronostics, souhaitons d'abord beaucoup de bonheur au couple princier le plus glamour de la planète.