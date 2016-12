Katy Perry vs Taylor Swift, la guerre est déclarée

D’après l’interprête blonde de « Shakeit off », il paraîtrait que Katy aurait tenté de saboter la tournée deTaylor en essayant d’embaucher des personnes qui travaillaient pour cettedernière. La brune de « California Girl » n’aurait pas du tout apprécié lespropos de Taylor dans les colonnes de Rolling Stone. Elle préparerait même unesorte de revanche qu’elle produirait lors du Superbowl en février prochain.

Moi je dis qu’il s’agit d’un coupmonté pour faire monter la pression avant le show le plus médiatisé de l’année.Il y a toujours eu des histoires autour du Superbowl, que ce soit avant,pendant ou après, et c’est ce qui fait le charme de ce méga show à l’américaine. J’aihâte de découvrir la prestation de Katy et voir si elle s’en prendra bien à sapire ennemie ou si c’était du pipeau.

Quoi qu’il en soit, cette bonnevieille Taylor devrait pouvoir s’en remettre !