Kev Adams en fait-il trop ?

Il y a la série, les publicités, les spectacles, les films et maintenant il y a l’application !

Version Apple : https://itunes.apple.com/fr/app/kev-adams/id989718083?mt=8

Version Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Clint.KevAdams

Avant de partir dans une analyse complètement subjective et personnelle, regardons ce que propose cette application.

Il a plusieurs onglets. Il y a tout d’abord la partie jeu où on peut faire du tennis de table avec une balle en forme de tête de Kev Adams (prennent-ils de la drogue ?) et il y a la petite course en mode jeu d’arcade où on doit aider le petit personnage, Kev Adams, à éviter les obstacles, ce second jeu est pas mal. A côté de cela, il y a des petites vidéos de Kev Adams qui servent de transitions (à rien quoi...). On peut aussi inviter ses amis sur l'app et on peut parler à la star puisqu’un espace « live ». On peut aussi remporter des cadeaux, des places de cinés, des t-shirts et des rencontres avec le petit brun. Oui, la révolution n'est pas là !

En suivant toutes ses actus, on sent qu’il y a toute une communauté derrière mais au-dela de ça, il y a un culte et je crois que c’est ça qui me perturbe.

Je ne nie pas le talent du jeune acteur mais je trouve cela un peu too much. Le côté « tout à l’effigie de la star » est quand même angoissant et au final, fait presque peur. Pourquoi renvoyer une image aussi égocentrique de ce jeune homme qui pourrait être tellement sympathique ? Ce choix me semble très curieux.

Certes, je ne suis pas son manager mais si j’avais un tel poste, je la jouerais plus fine. A trop assumer appuyer et jouer le jeu de la surexposition, on finit par les lasser et ça serait dommage de transformer la star en étoile filante.

Alors Kev, si tu me lis (et je n’en doute pas un seul instant), prends un peu de vacances, contente toi juste de ta promo pour Les Profs 2 et ensuite profite de l’été pour te reposer et surtout reposer nos yeux.