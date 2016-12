kim devient blonde !

Je sais que vous ne l'aimez pas toutes, qu'elle est loin d'être la nana la plus raffinée de l'humanité mais Kim Kardashian a un côté fascinant. Dès qu'elle fait un truc, ça devient fou, par certains aspects ça se transforme en phénomène. C'est quand même dingue !

Après avoir créé quelques remous avec son nouveau carré un peu flou, aujourd'hui, Kim Kardashian déchaine carrément les foules en postant cette fois-ci une photo d'elle blonde platine.

Regard charbonneux pour créer un plus gros contraste avec son blond platine, le rendu reste hyper canon. J'ai pas envie de parler au nom de tout le monde puisqu'elle a plein de haters mais personnellement j'adhère à 100000000% à ce choix capillaire qui aurait pu être très hasardeux. Depuis quelques mois, il y a une nouvelle Kim et cette couleur marque une nouvelle étape dans son changement.

On la voit amincie avec un look moins bling-bling, j'avoue même que parfois j'ai envie de lui voler quelques tenues, elle est une femme presque du monde et cette métamorphose m'impressionne !

Bon, si je suis contente de voir que la petite Kimmy grandit enfin, cette annonce de blond platine m'angoisse un peu. Combien de nanas vont essayer le joli blond de notre cher Kim qui a du prendre 18h à être fait et a du couter environ 5000 $ ? Parce qu'on ne va pas se mentir, passer d'un brun aussi profond que le sien à un blond platine comme celui-ci, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et puis, ce blond ne va pas à tout le monde... PANIQUE chez les coiffeurs !

En tout cas, bravo Kim, le résultat est canon !