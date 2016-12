Kim K sans maquillage... ou presque

Naturelles, naturelles... Il faut le dire vite !

Sans maquillage. Non, il est clair que la bomba américaine porte un maquillage nude, loin de son habituel sophistication certes. Et on doit bien l'admettre, elle a de ce fait "l'air" naturel.

Mieux encore, on observe qu'au naturel, Kim est bien plus jolie ainsi que lorsqu'elle est maquillée à outrance.

Est-ce sa deuxième grossesse qui l'épanouit autant ?... Gageons-le !

Cependant, si Kim K. apparaît presque au naturel sur cette couverture de magazine, je doute que notre ami Photoshop ne soit pas de la partie tout de même. Notons que l'effort est quand même fait de se montrer (le moins possible) sans fards dans les photos intérieures de la revue de mode et que Mme West porte des tee-shirts Mickey et le pyjama de Kanye dans les halls d'hôtel. Niveau glamour et sexytude, on s'y retrouve comme à la maison.

J'attends toujours que toutes les stars nous fassent des shootings le matin, sans lumières artificielles aussi, histoire qu'on si on a la même tête au réveil !