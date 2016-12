Kim Kardashian, la faute capillaire de trop !

La star de la télé-réalité, arrivée ce matin pour la Paris Fashion Week, a surpris tout le monde avec cette (dé)coloration blonde platine et cette coupe courte, gominé en arrière.

Déjà que je ne trouve pas le wet look très seyant à la base, mais alors avec cette couleur, c'est vraiment pas jojo ma très chère Kim. A la rigueur, sans cet aspect gominé à la mimi cracra, peut être que cela pourrait être joli (mais j'en doute). Surtout avec cette perte de poids que l'on ne peut que constater, cette coupe fait ressortir les paumettes émaciées de la starlette et ne rend pas honneur à sa beauté.

On a même presque peur de dire qu'elle serait passée (de nouveau) sous le bistouri que ça ne nous étonnerait pas !

Qu'en pense Kanye ? A-t-il remarqué le changement capillaire de sa dulcinée ?

North a-t-elle reconnu sa fashion victime de mère ?

Personnellement, elle me fait peur !