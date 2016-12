L'huile de ricin pour des cheveux souples et soyeux

Les femmes et leurs cheveux : une longue histoire d'amour qui s'entretient. Et oui, si vous souhaitez avoir des cheveux comme ceux des mannequins des publicités, il va falloir nourrir et soigner ces derniers. La grande question est : comment et avec quels produits ?

Attention, il n'est surtout pas question d'utiliser des produits chimiques ou nocifs pour la santé. Non non, dans cet article, je vais vous parler de l'huile de ricin.

Petit rappel de ce qu'est l'huile de ricin selon Wikipedia : L'huile de ricin est issue de la plante : "le ricin" qui a été chauffé et pressé afin d'obtenir cette huile visqueuse de couleur jaune et inodore.

En quoi l'huile de ricin peut-elle vous servir ?

Cette huile régulièrement appelée huile de carapate renferme de nombreuses propriétés qui sont toutes intéressantes pour nos cheveux, cils, barbes et autres pilosité épidermique.

La vitamine E : Favorisant ainsi la circulation cutanée

=> Permet de renforcer le bulbe du cheveu et permet d'accélérer sa croissance

L'acide ricinoléique : Propriété purgative intense

=> Permet d'agir contre les microbes et bactéries

Les acides gras : Propriété nourrissante

=> Accélère la pousse des cheveux

Les protéines et minéraux : Protection de l'épiderme

=> Permet à l'épiderme de se régénérer plus rapidement

Maintenant que nous avons vu les quelques propriété de cette huile, découvrons comment l'appliquer sur ses cheveux :

1.Je vous conseille de diluer l'huile de ricin avec une autre huile neutre (huile d'amande douce fera très bien l'affaire). Cette dernière a tendance à démanger le cuir chevelu tellement elle est concentrée.

2.Utilisez un récipient et mélanger deux cuillères à soupe de chaque huile.

3.Appliquez sur vos cheveux en massant bien le cuir chevelu.

4.Laissez le soin toute la nuit sur vos cheveux.

5.Rincer vos cheveux le matin en shampouinant 2 fois pour éliminer toute l'huile restante.

6. Répéter la procédure 3 fois par semaine pendant 2 mois maximum.





Vous verrez au bout de 2 semaines l'évolution bluffante sur vos cheveux. Ils auront poussé, seront devenus brillants, soyeux et surtout fortifiés.

Pour aller plus loin et découvrir toutes les utilisations possibles, rendez-vous sur le guide de l'huile de ricin : www.huile-de-ricin.fr