L'impressionnante transformation de Lady Gaga

Il y a encore quelques mois, lorsque l'on pensait à Lady Gaga, on pensait généralement à ses tenues déjantées, comme sa robe en viande, des perruques gigantesques ou ses masques. Il faut l'avouer, le résultat était loin d'être chic, voire même parfois un peu flippant sur le tapis rouge !

Mais depuis quelques temps, la chanteuse semble avoir pris un virage à 180 degrés dans son style vestimentaire. Bye Bye les robes transparentes et vulgaires, bonjour le chic et le glamour So Hollywood !

Cette transformation semble avoir eu lieu au moment où Lady Gaga a enregistré le morceau Cheek to Cheek avec la légende du jazz Tony Benett en septembre dernier. Depuis, son look a changé pour s'enrichir de tenues élégantes signées par les plus grands couturiers. Aux Grammy Awards, elle avait bluffé l'assistance dans une robe argentée très décolletée. Et si sur le tapis rouge des Oscars, elle a fait un fashion faux pas avec sa robe trop large et ses gants rouges vifs, sur scène, elle était tout simplement divine avec ses cheveux gris ondulés, et sa robe blanche froufroutante.

Décidément, Lady Gaga semble avoir décidé de prendre un nouveau tournant dans sa carrière, laissant de côté le choc pour ne garder que le chic. Et ce n'est pas pour me déplaire !