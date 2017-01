L'Oréal invente la première brosse à cheveux intelligente

La révolution capillaire est en cours ! Et c’est L’Oréal, aidé de la start-up d'origine française Withings, qui coiffe en tête !

La première brosse à cheveux connectée a été annoncée à Las Vegas au Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon mondial consacré à l'électronique grand public qui a lieu en ce moment.

Ce nouveau produit promet une réelle avancée dans la gestion de vos cheveux. Grâce à cette brosse, vous pourrez obtenir un diagnostic de l’état de votre chevelure : est-elle sèche, abimée, fragile, grasse ?

Remplie de capteurs, elle peut évaluer qualité du cheveu ! Incroyable non ? Ensuite, la brosse intelligente transmet ses données à une application qui les collecte et permet ensuite de proposer des conseils et des produits (L’Oréal…) adaptés !

Vous êtes convaincu ? Dans un premier temps, cette fameuse brosse sera en vente dans les salons de coiffures Kérastase et bien-sûr directement sur les sites de L’Oréal et de Withings dans le courant de l'année 2017. Forcément, cet objet connecté a un prix assez élevé : "inférieur à 200 euros", selon la marque. Est-ce que nos cheveux le valent bien ?