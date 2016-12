La bromelaïne : une aide pour maigir?

Peut-on perdre du poids grâce à la bromelaïne ?

Cet article vous édifiera sur cette question. Mais avant,qu’est-ce que la bromelaïne ? Il s’agit une enzyme qu’on retrouve dans l’ananasfrais. Elle se concentre dans sa tige, la partie centrale que certainespersonnes ne consomment pas en raison de son acidité. Étant donné qu’ils sontexposés à une forte chaleur, les jus d’ananas en bouteille et l’ananas enconserve perdent leur teneur en bromelaïne. L’extrait de cette enzyme estgénéralement utilisé sous forme d’additifs et de suppléments alimentaires afind’attendrir la viande, de faciliter la digestion, de renforcer l’immunité.

Surnommée la « mangeuse de graisses », la bromelaïne favoriserait la digestionet l’élimination des graisses superflues en cassant les tissus cellulitiques.Contrairement aux autres enzymes capables de se dégrader dans le systèmedigestif, celle-ci est absorbée en partie par l’organisme.



L’hypothèse selonlaquelle la bromelaïne brûlerait les graisses provient du fait que cette enzymefavorise la digestion des protéines notamment les œufs, les poissons, lesviandes, les produits laitiers et les fromages. Les adeptes de cette hypothèsevont plus loin en affirmant que pour perdre du poids, il suffit de combinerrégime équilibré, exercices physiques et complément alimentaire à base de bromelaïne.



Ils pensent également que cette enzyme est capable de dupliquer les effets descompléments alimentaires et d’aider les coupe-faims et brûle-graisses à jouercorrectement leur rôle.



Elle fait partie de la famille des enzymes protéolytiques. Donc, elle pourraitêtre efficace dans la réduction des graisses superflues. De même, son actionsur les œdèmes favoriserait la réduction des cellulites associées à unerétention d’eau. Certes, aucune étude scientifique ne valide ces différentesthéories, mais des essais cliniques démontrent que cette enzyme facilite ladigestion .

Les autres vertus de la bromelaïne

Certaines personnes pensent que l’hypothèse selon laquelle la bromelaïnepermettrait la perte de poids est erronée. Elles soutiennent que la tige del’ananas contient une enzyme protéolytique (bromélaine), mais cela se limite àla facilitation de la digestion des protéines. Ils pensent que cette enzymeaurait d’autres vertus comme la réduction des inflammations postopératoires.



Denombreuses recherches scientifiques réalisées en Europe et publiées dans lesannées 60 et 70 ont démontré son effet sur les inflammations causées par lescontusions, les hématomes et les chirurgies (cataracte, buccales, dentaires,etc.)



D’après une étude réalisée à l’Université du Maryland, cette enzyme aurait desvertus antibactériennes permettant de lutter contre la diarrhée, de réduire legonflement de l’abdomen et les troubles intestinaux. D’autres étudesdémontrent également ses vertus curatives sur les sinusites, les maux de gorge,l’arthrose et le cancer.

Conclusion

On peut retenir que l’action de la bromelaïne sur la ligne n’a pasété prouvée scientifiquement. De la même façon qu’elle attendrit la viande,elle peut agir sur certains maux et troubles liés à l’obésité. La consommationde l’ananas et des gélules à base de bromelaïne peut faciliter la digestion,sans avoir une incidence directe sur les kilos superflus.



Il est égalementpossible de boire le jus d’ananas frais (riche en vitamines) pour renforcerl’organisme et non pour faire fondre la cellulite. Dans le cadre d’unealimentation équilibrée, d’un régime hypocalorique et d’une activité physiquerégulière, la consommation d’ananas peut contribuer à la perte rapide du poids.

