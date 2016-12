C'est ThinkGeek qui a eu cette brillante idée. Pour 40$, vous pouvez commander cette cafetière originale, aussi geek que traditionnelle. Les fans de La Guerre des Étoiles auront ainsi la possibilité de se confectionner 960 cl de café, soit environ quatre grosses tasses.

Il s'agit d'un produit avec une licence officielle et seule ThinkGeek la commercialise pour le moment. On le sait désormais, en plus d'être un adorable personnage de la saga (il est quand même présent dans tous les épisodes de Star Wars), un robot malin et efficace, R2D2 est également une rigolote cafetière à piston !

Pour les Bree Van de kamp qui s'interrogeraient, rassurez-vous, on peut retirer la carafe en verre et la mettre dans le lave-vaisselle pour la nettoyer. Ouf...