Jimmy Fallon et son groupe The Roots ont invité l'artiste Paul McCartney, les acteurs Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, le réalisateur Seth MacFarlane et la chanteuse Tori Kelly pour cette reprise a cappella de "Wonderful Christmastime".

A écouter comme on grignote un bonbon. Impossible de ne pas succomber au charme de cette troupe éphémère.