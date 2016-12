La coenzyme q10, un des meilleur antioxydant !

Une substance aux multiples bienfaits

Favoriser une bonne nutrition

La coq10 favorise la régénération cellulaire en aidant le corps à sedébarrasser des toxines. Les sportifs professionnels ont compris la nécessitéde cet élément pour la production énergétique. En le consommant, les voiesrespiratoires sont libérées et la performance augmente.À part l'augmentation de la force, la coenzyme q10 est aussi administrée pourcompléter les traitements classiques de l’insuffisance cardiaque légère. Sescomposants assurent la production d’enzyme nécessaire pour l’amélioration de lafréquence cardiaque et participent à la réduction de l’hypertension et despathologies liées au cœur.L’efficacité du COQ10 sur les personnes diabétiques souffrant d’hypertensionest aussi prouvée. Elles contribuent à la production d’élément qui aide lemétabolisme à équilibrer la glycémie et à supprimer les mauvais cholestérols.Ce complément antioxydant est aussi utilisé pour atténuer la toxicité dutraitement du cancer du sein et contribue au ralentissement de son évolution.En effet, combiné aux traitements classiques, ses principes actifs réduisentles mélanomes.Au fil des années, le corps produit de moins en moins de coq10. Pourtant, laprésence de cet enzyme est nécessaire avec l’âge pour une bonne oxygénation del’organisme. La coenzyme q10 est naturellement présente dans les poissons grascomme le hareng ou la truite saumonée.Ces poissons sont faciles à reconnaitregrâce à leurs couleurs bleues. Il est conseillé d’en consommer 2 fois parsemaine, d’ailleurs ils sont aussi une bonne source d’oméga3. Les volailles etla viande de bœuf ont aussi une forte teneur en coq10. Il en est de même pourl’huile de colza, de soja ou de canola.Pour augmenter son efficacité, il estconseillé de consommer l’huile crue, donc une salade saupoudrée de sésame ou depistaches grillées est une excellente recette pour une bonne dose quotidiennede coq10. Qui plus est les noix et les graines sont riches de cet élément.En complément alimentaire, un apport de 60 à 100 mg par jour pendant 1 à 2 moisest idéal pour stimuler le corps lors des activités phtisiques intenses.Lesdoses prises en complément des traitements conventionnels des maladiescardiaques varient selon le patient. Généralement, elle est de 100 mg par jour.