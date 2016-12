La déco de cuisine : ça peut faire simplement à moindre coût !

Décoration de cuisine : les éléments incontournables

Relooking ou nouvelle construction, la cuisineest l’une des pièces de la maison pour laquelle la décoration doit être bienchoisie. Le résultat dépendra alors du look à y reproduire, des teintes desmatériaux choisis ainsi que de la disposition prévue à cette fin. Ces derniersdoivent en effet être choisis de façon à coordonner parfaitement entre elles.Dans le cas contraire, l'art de la mosaïque permet d’obtenir un véritablecontraste avec des teintes différentes.

Dans la cuisine, les éléments les plus importantssont les murs, le sol et le plan de travail. Ce dernier prenant en comptel’évier, le four, les plaques de cuisson, la crédence. Pour donc gagner ensurface, on privilégiera le blanc sur les murs et le noir basalte sur lesplacards et les accessoires de cuisson. Le vert et ses nuances apportant quantà eux une touche de fraîcheur à la décoration de cuisine, que vous ayez installé ou non un ilot.

Des idées pour décorer sa cuisine à moindre coût

Grâce à des astuces, il est possible de réussirla décoration de cuisine sansengendrer de grands travaux. Il s’agit en effet de mettre des stickers,repeindre les poignées des meubles et les joints des carreaux ou même revoirl’organisation entière. L’autre alternative est de miser sur des accessoires(ustensiles, robinetterie, éclairage) pratiques dont la fantaisie et le designrehaussent valablement votre déco de cuisine. On pourra également redonner unsecond souffle à la pièce grâce à une couche de peinture.