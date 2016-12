La HOT du Père Noel ! Sexy pour les fêtes de fin d'années !

Très confortable et élégante, et grâce à sa délicate dentelle, l’ensembleJACQUELINE composé d’un soutien-gorge et deux culottes (auchoix) va faire monter la température lors des longues soirées d’hiver ! Avec sa dentelle noire et or, cette parure est très séduisante et festive.La culotte ouverte, combinant dentelle et rubans de velours, dessinele haut des fesses et ses coutures verticales élastiquées offrent un effet push-up des plus jolis. La culotte hipster, elle, intrigue et attirel’œil avec ses larges échancrures situées en haut du fessier. Vos nuits risquent d’être courtes et animées... Soutien-gorge disponible en 20 tailles : de 85A à 100E - 42€Culotte ouverte disponible en 3 tailles - 28 Culotte classique disponible en 5 tailles - 30€€ 3 - Ensemble Lingerie JACQUELINE ROUGE

Composé d’un soutien-gorge et de deux culottes (au choix),l’ensemble JACQUELINE est sophistiqué sous tous ses aspects.Sa couleur rouge passion fait de ce modèle un incontournable qui risque d’animer vos nuits un peu plus que prévu... Pour lesplus audacieuses, la culotte hipster, ouverte à l’arrière, sera lechoix idéal ; pour les classiques, la culotte aux formes plus sobres saura être tout aussi sexy, grâce au jeu de transparence de sadentelle. Soutien-gorge disponible en 20 tailles : de 85A à 100E - 42€Culotte ouverte disponible en 3 tailles - 28 Culotte classique disponible en 5 tailles - 30€€ 4 - Négligé en dentelle MAIA Laissez vous tenter par une partie de cache-cache pour Noëlavec le négligé MAIA ! Sa dentelle subtile dévoile juste ce qu’ilfaut pour être la plus sexy les soirs de fêtes. Cette pièce unique peut également être portée par dessus un débardeur ou le topde votre choix et sublimer vos tenues. Disponible en 3 tailles : S-M, L-XL et XXL-XXXLMAIA : 54€ -Culotte : 22€

