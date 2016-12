Des corsets grande taille pour dessiner la belle silhouette

De jolies couleurs pour jouer les femmes fatales

Qui a dit que les formes généreuses ne sont pas belles et séduisantes ? La beauté se trouve même dans cette silhouette douce et rembourrée. L’époque de la taille XS est donc révolue. Maintenant, place aux grandes tailles L, XL et même XXL.Pour ajouter un brin de séduction dans chaque style vestimentaire, on opte pour ces corsets grande taille , adaptés aux tailles 38 jusqu’à 50. Fabriqués en cuir, en dentelle ou en coton, ces corsets vont serrer à merveille la hanche pour faire sortir l’élégance de la silhouette. Des modèles originaux sont même disponibles au grand plaisir de ces dames : serre-taille ou seins nus.Une fois que le corset de ses rêves ait été trouvé, on peut enfin manier les couleurs. Un seul corset ne suffit donc pas à jouer avec les tons, il faut en avoir au moins trois. Le principe : faire sortir le caractère fatal et osé qui sommeille en chaque femme. Pour ce faire, on penche pour trois couleurs, voire plus, qui caractérisent chaque femme. Pourquoi pas le noir, le rouge et le blanc ?Le noir, intemporel et raffiné, est toujours idéal pour les formes généreuses. Ce noir est connu pour cacher les rondeurs. Ensuite, on adopte le rouge, passionné et délice, efficace pour élancer un corps délicatement rond. Et pour finir, on ose le blanc, sublime et évanescent, parfait pour affiner la hanche. Cependant, les corsets grande taille ne se limitent pas à ces trois couleurs. Pour crier haut et fort « vives les rondes », il faut essayer toutes les couleurs.