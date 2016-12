La microfibre H2O AT HOME, on adore !

H2O, c'est génial pour un nettoyage écolo-friendly et un nettoyage... à l'eau !Et pour ça, on voulait vous présenter les lingettes microfibres. Les vertus naturellement détergentes de la microfibre permettent de réaliser 90% des taches ménagères à l’eau. Ses fibres ultra fines sont composées de polyester, qui gratte et décolle, et de polyamide qui absorbe les saletés pour un résultat sans traces.À sec, la force électrostatique emprisonne la poussière. Humide, la microfibre permet de décoller et absorber la saleté. Chaque Type de microfibre a son usage et sa couleur : les foncées pour les travaux très sales (jantes de voiture, salon de jardin…) en passant par les teintes moyennes pour les surfaces quotidiennes (meubles, évier...) jusqu’aux claires pour les surfaces très lisses (vitres, ordinateur, écran TV…). Du plus foncé au plus clair, tout dépend de ce qu’il y a à faire !Existe en 3 coloris et 3 format : Chiffonnette Gros Travaux : 12.90 €, Chiffonnette Multi-Surfaces : 16.50 €, Chiffonnette Vitre : 16.50 €, Essuie Vaisselle Jacquard : 15.90 €