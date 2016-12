LA MISS CHARLOTT' EST... CHLOÉ DIRRAS !

D’origines congolaise et bretonne, Chloé,19 ans, habite dans le Val d’Oise (95) et est étudiante en communication. Grâce à ce concours, elle va avoir la chance de lancer sa carrière de mannequin en signant un contrat avec l’agence VIP Models.

Quelles ont été vos motivations pour vous inscrire au casting Miss Charlott’ ?

J'ai toujours été très pudique et j'ai décidé de me lancer un défi en participant à l'élection Miss Charlott’ car je n'avais encore jamais défilé en lingerie avant de commencer l'aventure !

Pour moi, devenir l'égérie d'une marque de lingerie telle que Charlott' fut un vrai challenge ! Je ne pouvais pas rêver mieux.

Quels ont été les moments forts de ce concours et que vous a apporté cette expérience ?

Chaque victoire a été un moment fort ! Ce qui m'a le plus émue je pense, ce sont toutes les personnes qui m'ont soutenue et qui m'ont conseillée quand je n'avais pas assez confiance en moi. Cette expérience m'a apporté beaucoup et je suis très contente de moi car c'était difficile ! Maintenant, grâce à Charlott' je suis décomplexée et quand on est bien dans son corps on est mieux dans sa tête ! Toutes les candidates étaient vraiment magnifiques et sympathiques et j'ai apprécié l'ambiance et l'organisation qui étaient top !

Qu’attendez vous de ce titre ?

Avec ce titre, j'espère être de plus en plus à l'aise sur scène et en lingerie, rencontrer du monde et partager ma bonne humeur ! Je suis prête à représenter la marque comme il se doit en restant moi même, spontanée, disponible et pétillante !



Quel est votre modèle favori de la nouvelle collection Extrême été ?

C'est un choix difficile ! Mais j'ai un faible pour Calypso avec lequel nous avons fait l'ouverture du défilé.