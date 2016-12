La Parenthèse : le resto des amoureux du Grilled Cheese

Entre le fromage fondu et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je ne vis que pour la mozzarella dégoulinante des pizzas, les raclettes et autres fondues savoyardes. Aussi, quand au détour d'un voyage aux Etats-Unis, j'ai découvert le Grilled Cheese, ma vie à changé.



Le Grilled Cheese, c'est comme un croque monsieur mais en mieux. Du pain beurré, rempli de fromage, grillé à l'extérieur et fondant / moelleux à l'intérieur... Chez moi, c'est ma recette remonte-moral, quand je n'ai envie de rien d'autre. Alors imaginez un peu ma joie quand j'ai découvert qu'un resto tout près de mon bureau en proposait !



Le nom de cet endroit magique ? La Parenthèse, petit resto situé au 20 rue Richer dans le 9ème arrondissement, à deux pas des Folies Bergères. Tenu par des Américaines, il propose un large choix de grilled cheeses (au fromage, au porc, veggie...), le tout servit avec une délicieuse soupe à la tomate, du coleslaw ou de la salade, des boissons... Et des desserts à se damner, à commencer par leur carotte cake qui est tout simplement délicieux.



Le petit plus ? Le resto livre via Deliveroo dans plusieurs arrondissements de Paris. Et à l'occasion de Thanksgiving, vous pouvez même leur passer commande d'une pumpkin pie ou d'une pecan pie. Que demander de plus ?