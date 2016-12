La petite North et son gilet pare-balles

Il etait une fois une petite princesse qui s'appelait North. Elle vivait au royaume de L'os Angeles aux côtés de son papa, le roi Kanye et sa maman Kim, plus connue sous le nom de Big Booty. Vous l’aurez compris, j’ai envie de vous parler de la famille West/Kardashian et de l’actu qui défraie la chronique en ce moment, l’affaire du gilet pare-balle. Tout est parti de cette photo postée sur le compte Instagram de la maman : http://instagram.com/p/zMKekfuS76/?modal=trueEn cette période très violente, où des actes inhumains viennent remplir les unes de JT, j’aimerais que les « people » joue la carte bisounours. Il y a déjà tellement de violence, pourquoi celle-ci s’invite-t-elle même dans la vie des plus petits ? Quand on sait que Kanye West sort sa collection de vêtements, j’ai du mal à me dire qu’une telle personne puisse devenir un icône de mode… C’est tellement déplacé. certes, sa femme n’est pas un modèle de distinction mais je pensais qu’il y avait des limites.Au dela de la violence, ce qui m’interpelle c’est la façon dont ces célébrités oublie que leurs enfants ne sont que des… ENFANTS ! je me souviens il y a quelques années de la petite Suri Cruz et ses talons hauts, un dangers énorme pour ce petite corps qui n’est pas encore assez grand pour subir une aussi grande hauteurs sous ses pieds. Pourquoi ces célébrités perdent-elles les pédales ? Personne de leur entourage ne peut leur dire « là, je crois que c’est pas malin ce que tu es en train de faire subir à ton enfant ? Si Kim et Kanye ont voulu la protéger des guns, c'est un peu loupé pour l'éloigner des vannes.