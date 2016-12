La rumeur s’agite, Kate Middleton serait enceinte de deux jumelles !

Le magazine Star Magazine semble lui bien informé, et table sans hésiter sur deux jumelles. C’est une amie très proche de Kate et William qui aurait vendu la mèche, en décrivant le grand étonnement des parents devant l’échographie, montrant à l’évidence les deux bébés se balader tranquillement dans le ventre de la duchesse de Cambridge. Une énorme surprise pour les deux parents.

L’émotion passée, c’est surtout un grand bonheur qui aurait submergé les deux parents, qui se sont empressés d’annoncer la nouvelle et prince Charles et à la reine Elizabeth II. Les bookmakers anglais sont ‘ailleurs assez confiants sur ce pronostic, et on peut les croire.

Et vous, vous en pensez quoi ? On y croit aux deux petites princesses jumelles ?