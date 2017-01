La TinyFood, la nouvelle tendance venue du Japon !

La "tiny food", littéralement "nourriture miniature", est un nouveau concept qui arrive tout droit du Japon (les habitants de cette île sont décidément très créatifs). Elle consiste à reproduire les recettes traditionnelles mais en version lilliputienne.

Attention, on cuisine pour de vrai, avec de vrais accessoires... miniatures ! Le four se chauffe à la bougie, les poêles ne mesurent pas plus de 3 cm, les œufs utilisés sont des œufs de caille et les couverts ceux des maisons de poupées... Pourtant, on malaxe, on découpe, on frit, on mélange exactement comme si on cuisinait normalement. Et à la fin, les petits plats peuvent se déguster comme les grands !

C'est impressionnant à regarder, mais quelle patience ! Et quel matériel aussi !