la trottinette électrique pour se déplacer en ville

Entre 10 et 12 petits kilos, elles sont très compactes et setransportent facilement. Rendre vos trajets davantage multimodaux tout engagnant du temps et de l’argent : tel est le but de cet engin fantastique. Eneffet, que ce soit dans un bus, un métro ou encore le train ou la voiture, latrottinette électrique saura se faire discrète et se glisser de partout.

Pour des longs ou courts trajets, une trottinette électriquepeut avoir une autonomie allant jusqu’à 40km à une vitesse moyenne de 27km/h.

Oubliez tous les inconvénients de la voiture : partir plus tôtpour éviter les bouchons, tourner de longues minutes pour trouver une place deparking, avoir de la monnaie pour mettre dans le parcmètre ou encore assurerson véhicule ainsi que le faire réviser…

Bref. Simplifiez vous la vie avec une trottinette électrique.En effet, plus besoin de parking. Prenant peu de place, vous pourrez la rangerde partout.

Ne pensez plus aux bouchons sur le périphérique ou dans lecentre ville, avec la trottinette électrique, vous devez rouler sur lestrottoirs et sur les pistes cyclables. Un gain de temps considérable.

Mais les sociétés innovantes de ces engins ne s’arrêtent pas àla technologie. Ils voient plus loin avec l’esthétisme de leurs produits.Design aux courbes séduisantes, matériaux avant gardistes, composants d’hautetechnologie, la trottinette électrique sait plaire et se faire adopter, mêmepas les plus réticents.

Certains des produits sont désormais plus sûres grâce auxfreins à disques que certaines marques disposent sur la trottinette.

La marché étant de plus en plus porteur, beaucoup ce sontintéressés au développement des gammes d’accessoires pouvant rendre cet enginencore plus pratique !

Allant d’une bagagerie pour le transport avec des housses àroulettes ou encore des lanières, ces entreprises pensent également aux petitestrousses à fixer sur le guidon, aux cartables se plaçant à l’avant de lapotence pour éviter de porter un sac sur votre dos durant le trajet.

Pour cette grande révolution dans le monde de la mobilitéurbaine, il faudra compter entre 800€ et 1700€ d’investissement unique. Lebudget dépendra de vos besoins et de vos envies. En dessous de ce budget vous pourrez bien sur trouver bon nombre de trottinettes électriques mais on ne peut pas vraiment les considérer comme un véhicule à utiliser tous les jours ... plutôt pour quelques ballades de temps en temps.

Trottinette électrique haut de gamme



Pour 1 500 euros environ on trouve des trottinette de fabrication française, plutôt élégante qui fait le pari d'une clientèle plutôt féminine sur https://www.labelletrottinette.com.



Les caractéristiques principales de ce modèle :

- Autonomie 35 km.

- Vitesse max 25km/h sur voie privée.

- Dimensions pliée : 102 x 56 x 51cm

- Dimensions dépliée : 102 x 56 x 110cm

- Poids : 12,5kg

Trottinette électrique moyen de gamme



Pour un peu moins de 800 euros ( 769 € sur ebay ) on peut se procurer la qui est devenu en peu de temps une des références de la trottinette électrique. A ce prix là, bien sur la fabrication et les finitions sont chinoises ...mais reste quand même un produit de très bonne qualité.Les caractéristiques principales de ce modèle :- Autonomie 25km.- Vitesse max 25km/h sur voie privée.- Dimensions pliée : 94 x 33 x 15cm- Dimensions dépliée : 94 x 116 x 13,5cm- Poids : 11kg